Школьники из Башкирии выступили на «Интеллектуальной олимпиаде ПФО» Фото: пресс-служба ГФИ по РБ, https://vk.com/azamatik7









Школьники из Башкирии выступили на «Интеллектуальной олимпиаде ПФО» Фото: пресс-служба ГФИ по РБ, https://vk.com/azamatik7

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

11 воспитанников Республиканского башкирского лицея-интерната приняли участие в «Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа» среди школьников, которая прошла 17-18 февраля в Ульяновске. Окружной общественно значимый проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

Как сообщает пресс-служба ГФИ по РБ, команда башкирского лицея-интерната впервые участвовала на окружном этапе олимпиады. «Ребята показали неплохие результаты игры во всех видах соревнований, получили большой опыт и позитивный заряд на учебу», — рассказал руководитель сборной Азамат Еркеев.

В четырех видах программы: «Что? Где? Когда?», «Программирование», «Робототехника» и «Решение изобретательских задач» состязались более 150 школьников из всех регионов Приволжья. Для них была организована обзорная экскурсия с посещением музеев и осмотром основных достопримечательностей Ульяновска. Победу в общем зачете одержала команда Кировской области, второе место заняла сборная Саратовской области, замкнули тройку лидеров школьники из Пермского края.

«Уверен, что соревнования и конкурсы откроют дорогу в большой мир высоких технологий и научного поиска, — поздравил участников от имени полномочного представителя Президента России Михаила Бабича помощник полпреда Владимир Колчин. — Перед нашей страной стоит стратегическая задача — сохранить и укрепить свои позиции мирового научно-технического лидера. Конкуренция на олимпиаде — это своеобразная модель той конкуренции, к которой вы должны быть готовы в большой реальной жизни».