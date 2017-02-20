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20 февраля Понедельник

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«Уфа-Алиса» проиграла мощному «Ростов-Дону»

СПОРТ

«Уфа-Алиса» проиграла мощному «Ростов-Дону» Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-Алиса» проиграла мощному «Ростов-Дону» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» проиграла очередной матч женской Суперлиги России. Дома команда Игоря Саранца уступила лидеру чемпионата — «Ростов-Дону» со счетом 14:38 (7:22).

Уфимки по-прежнему без очков находятся на последнем месте в турнирной таблице.

22 февраля «Уфа-Алиса» сыграет в гостях с ижевским «Университетом».

Теги: гандбол,женский чемпионат России
 
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