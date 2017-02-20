В Уфе виновник смертельного ДТП лишился свободы и 950 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков В Уфе виновник смертельного ДТП лишился свободы и 950 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе виновник смертельного ДТП лишился свободы и 950 тысяч рублей. Калининский районный суд приговорил 35-летнего местного жителя к трем годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на три года. Уфимец признан виновным по статьям «Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения» и «Нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Кроме того, он обязан выплатить потерпевшим 950 тысяч рублей компенсации морального вреда. Подсудимый признал свою вину.

Установлено, что днем в сентябре прошлого года пьяный водитель подвозил знакомую на автомобиле Nissan Tiida. На дороге мкр. Шакша — д. Базилевка он потерял контроль над дорожной ситуацией и врезался во встречную «Шкоду Октавиа».

В результате ДТП 58-летняя знакомая водителя, сидевшая в пассажирском кресле, от полученных травм скончалась. 62-летний водитель и 63-летний пассажир «Шкоды» в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщили, что в марте 2016 года виновник аварии уже был на полтора года лишен водительских прав за нетрезвое вождение.