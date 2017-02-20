В Башкирии выбирают лучших молодогвардейцев

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане молодогвардейцы объявили конкурс на лучшее местное отделение. Активисты хотят таким образом повысить эффективность деятельности гвардии. На VIII Съезде ВОО «Молодая Гвардия Единой России» были обозначены основные стратегии развития, в основе которых 2017 год назван годом местных отделений «Молодой Гвардии».

«На данный момент в Башкортостане 69 местных отделений, и это без учета первичных штабов на базах учебных заведений. Есть как и сильные, так и слабые отделения. Данный конкурс позволит отделениям повысить конкурентоспособность и показать качество своей работы» — считает руководитель Регионального штаба Люция Юлуева.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте организации.