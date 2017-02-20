Юный архитектор из Башкирии сконструировал проект парка своей мечты Фото: газета «Аургазинский вестник»

Юный архитектор из Башкирии сконструировал проект парка своей мечты Фото: газета «Аургазинский вестник»

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Юный архитектор из Башкортостана сконструировал проект будущей парковой зоны в Толбазах. Третьеклассник сельской школы №2 Данил Орлов со своим классным руководителем Файрузой Махмутовой занял первое место в номинации «Окружающий мир» в научно-практической конференции «Старт в науку», сообщает газета «Аургазинский вестник».

Юный архитектор, работая над макетом, учел все нюансы: сделал фотографии местности будущей парковой зоны, провел исследование, набросал эскизы, опросил сверстников и выяснил, что они хотели бы видеть в парке.

По проекту в парке есть колесо обозрения, качели, беседка, песочница, скамейки, выполненные в стиле оригами, деревья из крашеной губки, газон из зеленого флиса и цветной бумаги, статуи из соленого теста, кафе-пиццерия, светодиодные фонари.

Над макетом школьник при поддержке всей семьи работал с осени прошлого года.

Проект «Обустройство парковой зоны отдыха» в райцентре запланирован Толбазинским сельсоветом по Программе поддержки местных инициатив. Глава сельского поселения Айдар Нафиков положительно прокомментировал работу Данила Орлова и добавил, что детские мечты обязательно воплотятся в жизнь.