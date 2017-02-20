Утверждены итоги всероссийского конкурса молодёжных инновационных проектов «УМНИК»

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Протоколом дирекции федерального Фонда содействия инновациям с учетом рекомендации конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки проектов, представленных для финансирования первого года по программе «УМНИК».

Всего по этой программе по итогам 2016 года гранты получат 965 молодых разработчиков со всей страны, в том числе 21 изобретатель из Республики Башкортостан, среди которых 12 представители УГНТУ, пять — УГАТУ, два — БГМУ, по одному — БашГУ и БГПУ.

«УМНИК» — программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Основная задача программы — выявление и воспитание кадрового резерва инновационных предпринимателей России. Она одна из первых дала возможность молодым ученым от 18 до 30 лет представить свои разработки и получить финансирование с возможностью их дальнейшей коммерциализации. Аббревиатура «УМНИК» расшифровывается как «Участник молодежного научно-инновационного конкурса».

Программа «УМНИК» включает пять направлений: Информационные технологии; Медицина будущего; Современные материалы и технологии их создания; Новые приборы и аппаратные комплексы; Биотехнологии.

Победители конкурса получают финансирование своего проекта в размере 500 тыс рублей на два года.