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20 февраля Понедельник

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В Башкирии нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка

ОБЩЕСТВО

В Башкирии нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка Фото: МВД по РБ

В Башкирии нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка Фото: МВД по РБ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка. Её разыскали полицейские в селе Николо-Березовка Краснокамского района, откуда она родом. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как сообщалось ранее, несовершеннолетняя ушла из дома 10 февраля. В канун 17-летия девушки её объявили в розыск.

Подробности случившегося устанавливаются.

Теги: розыск,подростки,МВД
 
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