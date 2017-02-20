В Башкирии нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка Фото: МВД по РБ В Башкирии нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка Фото: МВД по РБ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашлась пропавшая больше недели назад 16-летняя девушка. Её разыскали полицейские в селе Николо-Березовка Краснокамского района, откуда она родом. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как сообщалось ранее, несовершеннолетняя ушла из дома 10 февраля. В канун 17-летия девушки её объявили в розыск.

Подробности случившегося устанавливаются.