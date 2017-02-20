В Уфе учителем года стала молодая преподавательница английского языка Фото: Дмитрий Жоссан В Уфе учителем года стала молодая преподавательница английского языка Фото: Дмитрий Жоссан

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Учителем года в Уфе стала Мария Каримова — преподавательница английского языка из Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима. Она стала абсолютным победителем юбилейного XX конкурса «Учитель года столицы Башкортостана — 2017». Эта победа – лучший подарок ко Дню рождения молодого педагога. 24 февраля Марии Каримовой исполнится 23 года.

Принять участие в конкурсе педагогического мастерства учителю предложила директор гимназии Гульназ Ахмадеева.

«Мария – наша ученица, наша выпускница и работать она вернулась в свою родную школу, чему мы очень рады. Будучи школьницей, она проявляла себя как талантливый, одаренный ребенок. Особенно ярко у нее выражены гуманитарные способности. Она прекрасно поет. Несмотря на юный возраст, у Марии Каримовой полное взаимопонимание с ее учениками. Она их очень любит, и дети отвечают взаимностью. В настоящее время Мария учится в магистратуре Башкирского государственного университета. В школе работает 1,5 года. В районном и городском конкурсе она принимала участие в номинации «Педагогический дебют» и мы очень гордимся, что именно Мария стала обладателем главного звания «Учитель года столицы Башкортостана — 2017», — рассказала агентству «Башинформ» Гульназ Ахмадеева.

В городском этапе состязания участвовало 47 учителей. 23 педагога стали участниками конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана–2017».

«Год от года растёт уровень конкурсантов, меняются методики и образовательные технологии. В смотре педагогического мастерства принимало участие немало молодых учителей, которые очень грамотно и убедительно, наравне с опытными педагогами представляли свою систему работы, — говорит председатель жюри, заведующий кафедрой педагогики и психологии Башкирского государственного педагогического университета, профессор Артур Амиров. – Победитель этого года Мария Каримова – современный педагог, яркая личность. Это как раз та звездочка, которая стала лучшей вопреки тому, что она не имеет большого педагогического опыта. Хочется отметить хорошую организацию конкурса, выстроена четкая системная работа на всех уровнях. Уже на районных этапах ведется очень серьезная подготовка и это чувствуется. Конкурсное движение подкреплено и другими состязаниями: «Учитель – исследователь», «Учитель-мастер», поэтому это большая школа для всех».

По мнению самих участников, такие конкурсы необходимы.

«В школах работает много талантливых учителей, но видят наш труд только коллективы и ученики. Для каждого педагога, безусловно, важно выйти за эти рамки. Продемонстрировать свои навыки, методики преподавания, обменяться опытом с коллегами позволяют именно такие конкурсы», — считают педагоги.

По итогам конкурса лучшим «Учителем русского языка и литературы» признана Регина Закирова из СОШ №156; «Учителем татарского языка и литературы» — Венера Садыкова из СОШ №104 имени М. Шаймуратова. В номинации «Педагогический дебют» победила учитель истории гимназии №93 Эльвира Ямгутдинова; «Педагогической надеждой» назван учитель башкирского языка и литературы школы №95 Юлай Салимгареев.

Лучшим учителем башкирского языка и литературы столицы стала Гульсум Мунасипова из СОШ №88.

Победителем конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2017» признана учитель мировой художественной культуры из лицея №52 Юлия Линдт.