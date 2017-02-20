Борцы Октябрьского стали сильнейшими в Республиканском открытом турнире по греко-римской борьбе Фото: Елена Ледяйкина Борцы Октябрьского стали сильнейшими в Республиканском открытом турнире по греко-римской борьбе Фото: Елена Ледяйкина

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Октябрьский в минувшие выходные принимал Республиканский открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный 50-летию Дворца спорта. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Уфы, Белорецка, Октябрьского, Татарстана.

Как сообщила агентству Башинформ» пресс-атташе Федерации спортивной борьбы РБ Елена Ледяйкина, команды были укомплектованы сильнейшими спортсменами региона. В составе каждой из них участвовали по одному спортсмену в 11 весовых категориях. Так, например, в составе команды из Уфы — победитель международного турнира памяти Б.Гуревича Арсанали Тонаев, бронзовый призер международного турнира и Первенства России Адлан Амриев, призер Первенства России Руслан Садыков. В составе команды из Белорецка выступил победитель Первенства России Саид-Хусейн Бакаев. В сборной Октябрьского боролись призеры Первенства Приволжского федерального округа Никита Денисов и Даниил Зиязов.

В этом турнире помогли не титулы, а родные стены и болельщики. Удача улыбнулась хозяевам турнира, которые заняли первое место. На втором месте расположилась команда из Белорецка. Замкнула тройку призеров уфимская команда, в состав которой вошли воспитанники спортивного клуба «Гастелло», спортивной школы №26 и №31.