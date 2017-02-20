Уфимец Антон Бабиков заявлен на VII этап Кубка мира по биатлону Фото: www.rusbiathlon.ru Уфимец Антон Бабиков заявлен на VII этап Кубка мира по биатлону Фото: www.rusbiathlon.ru

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Стал известен состав сборной России по биатлону на VII этап Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, который пройдет со 2 по 5 марта.

В состав мужской команды попал уфимец Антон Бабиков. Кроме него заявлены Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Юрий Шопин и Тимур Махамбетов.