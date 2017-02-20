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Уфимский «Урал» дома проиграл «Факелу»

СПОРТ

Уфимский «Урал» дома проиграл «Факелу» Фото: ВК «Урал»

Уфимский «Урал» дома проиграл «Факелу» Фото: ВК «Урал»

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Урал» провел очередной поединок в чемпионате мужской волейбольной Суперлиги России. На домашнем паркете уфимцы принимали новоуренгойский «Факел».

Гости взяли реванш за поражение в Новом Уренгое — 3:0 (25:21, 25:22, 25:16).

«Урал» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Следующая игра — 25 февраля против московского «Динамо» в Уфе.

Теги: волейбол,мужская Суперлига России
 
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