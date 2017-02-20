Уфимский «Урал» дома проиграл «Факелу» Фото: ВК «Урал»
Уфимский «Урал» дома проиграл «Факелу»
Уфимский «Урал» дома проиграл «Факелу» Фото: ВК «Урал»
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский «Урал» провел очередной поединок в чемпионате мужской волейбольной Суперлиги России. На домашнем паркете уфимцы принимали новоуренгойский «Факел».
Гости взяли реванш за поражение в Новом Уренгое — 3:0 (25:21, 25:22, 25:16).
«Урал» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
Следующая игра — 25 февраля против московского «Динамо» в Уфе.