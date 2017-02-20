Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» дважды уступил в Нижнем Новгороде Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»
Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» дважды уступил в Нижнем Новгороде
Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» дважды уступил в Нижнем Новгороде Фото: ВК «Уфимочка-УГНТУ»
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Волейбольный клуб «Уфимочка-УГНТУ» провел очередные игры в женской Высшей лиге «А» чемпионата России. В Нижнем Новгороде уфимки дважды проиграли местной «Спарте» — 1:3 и 0:3.
Уфимская команда с 25 очками находится на седьмой позиции.
Следующие игры «Уфимочка-УГНТУ» проведет 26 и 27 февраля дома с «Политехом» из Курска.