На трассе Самара-Уфа-Челябинск введено ограничение движения для большегрузов Фото: автор На трассе Самара-Уфа-Челябинск введено ограничение движения для большегрузов Фото: автор

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из-за ухудшения погодных условий на трассе Самара-Уфа-Челябинск с 1549 километра введено ограничение движения для большегрузных автомобилей. Решение принято в соседней Челябинской области балансодержателем 20 февраля. С этого километра начинается пересеченная местность: горные спуски и подъемы. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по РБ.

В ведомстве рекомендовали всем водителям грузовых автомашин, направляющихся в сторону Челябинска, заранее продумать свой маршрут движения. Отмечается, что по Башкортостану движение не закрыто.

Как сообщалось ранее, МЧС и ГИБДД предупредили автолюбителей об ухудшении погодных условий и трудностях на трассах. Главное управление МЧС России по республике рекомендовало водителям по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не готов к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции проинформировали, что сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание практической помощи как в Уфе, так и на федеральных и республиканских автодорогах.