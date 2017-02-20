Самодеятельная певица из Уфы поделилась впечатлениями от поездки в Луганск Фото: автор







Самодеятельная певица из Уфы поделилась впечатлениями от поездки в Луганск Фото: автор

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Любовь Колоколова/.

Самодеятельная певица из Уфы Татьяна Боброва побывала в Луганске в составе делегации Башкирского союза ветеранов боевых действий, возглавляемого Тимерьяном Ражаповым. Исполнительница патриотических песен приняла участие в международном фестивале «Опаленные строки», проходившем в Луганской Народной Республике. Об этом она рассказала в Литературно-музыкальном клубе имени генерала А. Рябцева на встрече, посвященной предстоящему празднику — Дню защитника Отечества.

Фестиваль в Луганске был посвящен памятной дате — 75-летию формирования 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, освобождавшей Луганскую область (ныне ЛНР) от гитлеровских захватчиков. Здесь, в городе Петровском, похоронены прославленный генерал Минигали Шаймуратов и многие бойцы дивизии. В сквере башкирских конников высится памятник легендарному комдиву, установлен мемориальный знак в честь погибших героев. По словам Татьяны Бобровой, несмотря на сложную обстановку в городе, сквер выглядит ухоженным, вокруг памятников высажены цветы.

«Фестиваль произвел на всех участников и гостей из России потрясающее впечатление. Столько талантов, столько добрых, открытых сердец! А сколько стойкости и мужества требуется, чтобы справляться с обрушившимися на них бедами! Сердце кровью обливается, когда видишь кругом следы разрушений, могилы молодых бойцов и погибших мирных жителей. И все песни, конечно же, были о войне», — рассказала Татьяна Боброва.

На встрече в клубе Татьяна Боброва исполнила несколько проникновенных песен, среди которых «Журавли», «Ой, туманы мои, растуманы», «Гляжу в озера синие», «Оглянись, незнакомый прохожий!». Все песни сопровождались кадрами из видеофильма, который участники башкирской делегации сняли во время поездки в ЛНР. На кадрах — разрушенные дома, многоэтажки без окон, школы, поврежденные осколками снарядов, покореженные детские площадки. На них невозможно смотреть без слез.

Татьяна Боброва — ветеран гражданской авиации, работает в Международном аэропорту «Уфа». Увлечение песней у нее с детства. Ее манере исполнения присущи глубокая искренность и взволнованность. Кажется, что она поет сердцем, донося до слушателей каждое слово. Неудивительно, что на фестивале в Луганске она стала лауреатом, как и двое ее коллег из республики — Антон Панкратов из города Учалы и Радик Фардыкаев из поселка Иглино.

О своих впечатлениях от поездки в Луганск рассказала также редактор издания «Ветеран Башкортостана» Светлана Беллендир.

Дружными аплодисментами члены клуба встретили выступление настоятеля Свято-Пантелеимоновского храма — протоиерея Виктора Иванова, который не только великолепно исполнил под гитару песни собственного сочинения, но и поделился своими мыслями о воспитании детей и роли мужчины в семье. В конце выступления отец Виктор пригласил всех на концерт в честь 15-летия Православного военно-патриотического объединения «Александр Невский». Мероприятие состоится 21 февраля в Большом зале Городского культурно-досугового центра (ДК Химиков).

Тему защитников родной страны продолжил ветеран труда Григорий Алянгин. Он представитель большой российской семьи, отдавшей службе Отечеству 100 лет. Славный путь своих родственников Григорий Алянгин представил в буклете, выпущенном специально к праздничной дате.

Литературно-музыкальный клуб имени генерала А. Рябцева работает в Орджоникидзевском районе Уфы уже около 40 лет. Он был учрежден участником Великой Отечественной войны, генералом-майором Александром Рябцевым вместе с супругой Валентиной Ольтэ и стал местом притяжения многих талантливых уфимцев. Сейчас клуб располагается в Городском культурно-досуговом центре. Его двери открыты для всех любителей поэзии и музыки.