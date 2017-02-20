УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Стала известна дата проведения open air в Уфимском амфитеатре возле Конгресс-холла. Гала-концерт под открытым небом Международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек-Содружество» даст старт Международному фестивалю искусств «Сердце Евразии». Событие запланировано на 12 июня, День России и День города Уфы.

Как сообщили в Министерстве культуры Башкортостана, традиционный фестиваль «Берҙәмлек-Содружество» пройдет в северо-восточной зоне республики — Белокатайском, Дуванском, Мечетлинском, Кигинском и Салаватском районах.

«Этот фестиваль является подготовительным этапом Всемирной Фольклориады, которая пройдет в республике в 2020 году. Поэтому руководителей районов попрошу поддержать проект и провести на высоком организационно уровне», — сказала министр культуры РБ Амина Шафикова.

Программа фестиваля «Сердце Евразии» пока составляется.