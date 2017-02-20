Владимир Путин подписал указ о праздновании годовщины Сталинградской битвы

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает ТАСС.

«Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического события, постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования», — говорится в тексте указа.

Президент поручил Правительству в месячный срок утвердить состав комитета по подготовке и проведению празднования, разработать и утвердить план основных мероприятий, а также рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ принять участие в подготовке и проведении празднования.

Справка. Оборонительная операция началась 17 июля 1942 года. За 125 суток ожесточенных боев главная ударная группировка противника под Сталинградом была разгромлена, создались условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

Наступательная операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии Волжской военной флотилии. В ней было задействовано 1 млн 103 тысячи человек, 15,5 тысячи орудий и минометов, почти 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, 1,35 тысячи самолетов.

2 февраля 1943 года после уничтожения остатков окруженной группировки битва была окончена. В Сталинградском котле враг потерял около 1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Было уничтожено около 3,5 тысячи вражеских танков и штурмовых орудий, свыше 10 тысяч артиллерийских стволов и минометов, до трех тысяч боевых и транспортных самолетов.

Потери советских войск достигли 480 тысяч человек, более 500 тысяч получили ранения.