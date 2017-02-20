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20 февраля Понедельник

Уфа   °

Уфимка пострадала от упавшего на нее с крыши снега

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе женщина пострадала от упавшего на нее с кровли снега. Уфимка обратилась в травмпункт с ушибом руки. Сход снега произошел на улице Бакалинской, с 16-этажного дома №19. Женщине оказана медицинская помощь, сообщили в «Службе спасения 112». Спасатели напомнили, что очистка кровель жилых домов является обязанностью управляющих компаний или ТСЖ.

«17-20 февраля администрация Уфы передала телефонограммы во все УК с предупреждением о предстоящей метели и с требованием обеспечить безаварийное функционирование городского хозяйства и своевременной очистки крыш и дворовых проездов», — указали в ведомстве.

Теги: Служба спасения 112,ЧП,снег
 
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