Девять журналистов из Башкирии прошли в финал Всероссийского конкурса «Правда и справедливость»

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Конкурсная комиссия Фонда ОНФ «Правда и справедливость» завершила оценку материалов, присланных на III Всероссийский конкурс журналистских работ. По ее итогам девять журналистов из Башкортостана получили максимальные оценки и перешли в финальный тур.

Это Аниса Янбаева (газета «Республика Башкортостан»), Азат Гиззатуллин («Медиакорсеть»), Ильдар Исангулов (ООО «Союз-Право»), Алина Каматова (ГТРК «Башкортостан»), Ирина Левчук (газета «Действие»), Айгуль Мусина («Аргументы и факты — Башкортостан»), Гульназ Насырова (филиал ВГТРК ГТРК «Башкортостан»), Гюзель Сахипова («Свободная Пресса — Поволжье»), Эрнест Хайруллин (МУП ПЦ «Вся Уфа»). Всего по стране было определено порядка 600 конкурсных материалов, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Из числа финалистов будут определены лауреаты конкурса. Оглашение имен лауреатов состоится в марте текущего года на заседании Общественного совета Фонда. Торжественное награждение лауреатов III Всероссийского конкурса журналистских работ пройдет на Медиафоруме ОНФ 2017 года.