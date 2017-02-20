В Уфе в Республиканском перинатальном центре умерло двое новорожденных

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе за три месяца работы Республиканского перинатального центра (РПЦ) родилось более 400 детей. Первый малыш, девочка, появилась на свет 21 ноября прошлого года в 12.40.

Однако есть в перинатальном центре и первые смертельные случаи. Как стало известно агентству «Башинформ», в центре умерли двое младенцев.

Как рассказала одна из семей, которая потеряла ребенка, их сын родился в четверг, 16 февраля, а 18 февраля им сообщили, что малыш скончался. По словам отца ребенка, беременность у его супруги протекала хорошо, без осложнений. Супруги живут в Уфе, это был их первенец. Более подробную информацию выяснить не удалось, так как в настоящее время супруги находятся в РПЦ и беседуют с врачами.

Как стало известно агентству «Башинформ» из собственного источника в РПЦ, причина смерти новорожденного – кислородная недостаточность. У младенца не раскрылись легкие, возможно, у матери была внутриутробная инфекция. В причинах смерти будет разбираться специально созданная комиссия.

Родители ребенка эту версию опровергают.

Первый случай смерти ребенка в лечебном учреждении произошел чуть меньше месяца назад. Тогда мальчик был недоношенный.

Агентство «Башинформ» следит за развитием ситуации и ожидает официального комментария от Минздрава РБ.