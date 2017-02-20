Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.63

EUR 61.44

20 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии утилизировано более 2 млн энергосберегающих ламп

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии утилизировано более 2 млн энергосберегающих ламп Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии утилизировано более 2 млн энергосберегающих ламп Фото: Минэкологии РБ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане за год реализации Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» удалось безопасно утилизировать более 2 млн энергосберегающих ламп, сообщили в Минэкологии республики. В настоящее время более 1,2 тысячи экобоксов установлено на территории 23 муниципальных образований региона. Места расположений контейнеров представлены на официальном сайте.

«Более двух миллионов энергосберегающих ламп — это порядка восьми килограммов ртути. Собранные опасные бытовые отходы не попали на полигоны, а были обезврежены на специализированном заводе», — прокомментировал руководитель проекта «Экобокс» Александр Гусев. — Результаты сбора за прошлый год показывают, что экологическое образование и состояние экологии неразрывно связаны. Благодаря социальному направлению проекта, в рамках которого мы проводим экологические уроки и мероприятия, а также привлекаем наружную социальную рекламу, мы можем наблюдать, как улучшаются показатели раздельного сбора токсичного мусора».

Теги: экология,опасные бытовые отходы,Экобокс
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть