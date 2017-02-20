В Уфе сотрудники Минтруда Башкирии пройдут тестирование на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте Фото: Ксения Калинина В Уфе сотрудники Минтруда Башкирии пройдут тестирование на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения РБ пройдут тестирование на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте. Во вторник, 21 февраля, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями организует в ведомстве акцию по профилактике ВИЧ-инфекции «Сдай тест на ВИЧ».

Ее основная цель — привлечь внимание населения к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Как отметил главный врач Центра Рафаэль Яппаров, в последние годы ВИЧ-инфекция перестала быть болезнью групп риска. Риску заражения подвергаются вполне благополучные граждане.

«Ежегодно увеличивается количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе от 31 года до 50 лет, что требует проведения таких профилактических мероприятий среди работающего населения», — говорит Рафаэль Яппаров.

В рамках акции каждый сотрудник сможет бесплатно пройти экспресс-тестирование, проконсультироваться у специалистов, объективно оценить риск заражения ВИЧ, получить литературу по профилактике инфекции.

Тест проходит анонимно, бесплатно и безболезненно, а результат будет готов уже через 15 минут. Точность теста составляет 99 процентов.