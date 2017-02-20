В медицинских учреждениях Башкирии открыты отделения для оказания помощи пожилым людям Фото: Олег Яровиков В медицинских учреждениях Башкирии открыты отделения для оказания помощи пожилым людям Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане развивается служба специализированной медицинской помощи пожилым людям. В Уфе она уже оказывается на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, где необходимый медицинский уход смогут получать 30 пациентов, и в больнице РЖД, здесь располагается 40 коек.

По данным пресс-службы Минздрава РБ, в медицинских организациях региона функционируют 13 гериатрических кабинетов, готовятся к открытию в ближайшее время еще шесть кабинетов в городах и районах республики. Таким образом, планируется организовать трехуровневую систему гериатрической службы и совершенствовать охрану здоровья граждан старшего поколения.

Забота о пожилых людях, оказание им качественной медицинской помощи — важнейшая задача, которая ставится сегодня перед врачами.

Работа гериатрических отделений направлена на улучшение качества жизни и продление активного долголетия людей с заболеваниями неврологического профиля, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нарушениями обменных процессов и другими патологиями, связанными с возрастными особенностями. Прием ведут специалисты, прошедшие курс обучения в Москве, Самаре и Уфе — в БГМУ. Также предусмотрено обучение медицинских сестер.

Недавно представители Министерства здравоохранения РБ с рабочим визитом посетили Израиль, где ознакомились с организацией оказания гериатрической и паллиативной помощи, системой реабилитации пожилых людей.

Гериатрия — новый для страны вид медицинской помощи пожилым людям. Башкортостан стал одним из первых регионов, где были открыты такие отделения.