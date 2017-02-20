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20 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе ночью будут вести усиленную очистку от снега городских улиц

ОБЩЕСТВО

В Уфе ночью будут вести усиленную очистку от снега городских улиц Фото: Олег Яровиков

В Уфе ночью будут вести усиленную очистку от снега городских улиц Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В связи с тем, что в Уфе в ближайшие дни ожидается обильное выпадение снега, метель с усилением ветра до 23 метров в секунду, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода и деревья, ухудшение видимости на дорогах, городские службы переведены на усиленный режим работы. В дневное время работающая на улицах города коммунальная техника может стать причиной затруднения движения. Поэтому основные работы по очистке городских улиц будут вестись в вечернее и ночное время. Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять автомобили на ночь в неположенных местах, поскольку это создает серьезные затруднения для работы коммунальных служб.

«Призываем горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обильными снегопадами и оказать содействие коммунальным службам, переставляя свои автомобили с мест уборки снега», — отметили в мэрии Уфы.

Теги: благоустройство,очистка улиц от снега
 
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