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20 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии на М5 в Иглинском районе образовалась пробка

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Из-за снегопада и метели затруднено движение на трассе М5 от Алаторки до поселка Майский на территории Иглинского района. На подмогу местным спасателям направлены силы Аварийно-спасательной службы РБ, сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС. Они будут оказывать помощь водителям, оказавшимся в пробке.

При необходимости будет организован подвоз продуктов питания и питьевой воды, обогрев и транспортировка людей, нуждающихся в помощи. На данный момент в районе снежных заносов дорожные службы проводят расчистку дорог. Также, по предварительным данным известно, что ГИБДД республики ограничило движение автотранспорта на трассе М5 в сторону Челябинской области.

Теги: чс,снег,пробки
 
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