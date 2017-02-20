В уфимском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском аэропорту воздушное судно компании «Саратовские авиалинии» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы не более, чем на 50 метров. Инцидент произошел 20 февраля в 21.15. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы авиаузла Татьяна Ризван.

«Рейс следовал по маршруту Новый Уренгой — Уфа. Пассажиры не пострадали. Эвакуация производилась штатно, через аварийные выходы», — прокомментировали в аэропорту.

На данный момент самолет эвакуируют с ИВПП. По результатам осмотра аэродрома выяснилось, что коэфициент сцепления полосы выше нормы. Аэропорт закрыли на прилет и вылет.

В Приволжском следственном управлении на транспорте сообщили, что никто из 50-ти пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Возможной причиной инцидента могла стать метель, но следователи проверяют все версии случившегося. Также оценивается техническое состояние самолета, действия пилотов и наземных диспетчерских служб.