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21 февраля Вторник

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Уфимский аэропорт после ЧП с самолетом заработал в штатном режиме

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимский аэропорт после ЧП с самолетом заработал в штатном режиме. По информации руководителя пресс-службы авиаузла Татьяны Ризван, 21 февраля в 00.31 аэропорт был открыт на прием и выпуск самолетов.

«На вылет было задержано пять рейсов, сейчас все они направляются к месту назначения», — сказали в аэропорту.

Как сообщалось ранее, воздушное судно компании «Саратовские авиалинии» выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы не более, чем на 50 метров. Инцидент произошел 20 февраля в 21.15. Никто из 50-ти пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Возможной причиной инцидента могла стать метель, но следователи проверяют все версии случившегося.

Теги: Аэропорт,чп
 
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