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21 февраля Вторник

Уфа   °

Николай Красников провел необычную тренировку перед чемпионатом Европы по мотогонкам на льду

СПОРТ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Менее чем за неделю до чемпионата Европы по мотогонкам на льду, который проводится в Уфе 25-26 февраля, действующий чемпион Европы Николай Красников провел необычную тренировку: принял участие в первом этапе чемпионата России по... кроссу на снегоходах, состоявшемся в Альметьевске.

Выступая в классе "Спорт", где разыгрывается титул чемпиона Федерации мотоспорта России, именитый уфимец одержал убедительную победу в обоих заездах и возглавил турнирную таблицу с 50 очками и восьми-очковым преимуществом перед занявшим второе место Никитой Богомоловым из Нового Уренгоя.

20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду — не новичок в этой дисциплине мотоспорта. Два года назад он уже завоевывал титул чемпиона МФР и Кубок МФР по снегоходному кроссу. 

Однако сейчас в повестке для — не новые победы на снегоходе, а второй титул чемпиона Европы. Сумеет ли Николай отстоять свой титул, во многом зависит от поддержки любителей спорта, которых организаторы ждут в предстоящие выходные на стадионе "Строитель". В каждый день должно состояться по 24 заезда, кроме титула чемпиона Старого Света разыгрываются призы Мемориала первого чемпиона Европы Габдрахмана Кадырова. 

Теги: снегоходный спорт,мотогонки на льду,мотоспорт
 
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