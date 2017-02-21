В Уфе в день рождения композитора Салавата Низаметдинова покажут его оперу

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в день рождения Салавата Низаметдинова покажут его оперу «В ночь лунного затмения» — 3 марта выдающемуся башкирскому композитору исполнилось бы 60 лет.

Опера по знаменитой трагедии Мустая Карима была восстановлена год назад музыкальным руководителем театра и главным дирижером Артемом Макаровым. Режиссер-постановщик спектакля — Рустэм Галеев. В главной роли Танкабики — Светлана Аргинбаева, Дервиш — Раиль Кучуков, Зубаржат — Аида Габдулхакова, Акъегет — Владимир Орфеев, Шафак — Гульнур Нарынбаева, Дивана — Ильгиз Хакимов.

В республике к 60-летию со дня рождения композитора пройдут и другие мероприятия. Одним из основных событий станет открытие музея в Учалинском колледже искусств и культуры, носящем его имя.

Там же 10-11 марта пройдет Открытый Республиканский конкурс молодых вокалистов имени Салавата Низаметдинова.