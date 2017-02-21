Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.09 ↑

EUR 61.69 ↓

21 февраля Вторник

Уфа   °

В Уфе в день рождения композитора Салавата Низаметдинова покажут его оперу

КУЛЬТУРА

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в день рождения Салавата Низаметдинова покажут его оперу «В ночь лунного затмения» — 3 марта выдающемуся башкирскому композитору исполнилось бы 60 лет.

Опера по знаменитой трагедии Мустая Карима была восстановлена год назад музыкальным руководителем театра и главным дирижером Артемом Макаровым. Режиссер-постановщик спектакля — Рустэм Галеев. В главной роли Танкабики — Светлана Аргинбаева, Дервиш — Раиль Кучуков, Зубаржат — Аида Габдулхакова, Акъегет — Владимир Орфеев, Шафак — Гульнур Нарынбаева, Дивана — Ильгиз Хакимов.

В республике к 60-летию со дня рождения композитора пройдут и другие мероприятия. Одним из основных событий станет открытие музея в Учалинском колледже искусств и культуры, носящем его имя.

Там же 10-11 марта пройдет Открытый Республиканский конкурс молодых вокалистов имени Салавата Низаметдинова.

Теги: память,музыка,Салават Низаметдинов
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть