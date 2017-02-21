В Уфе опубликован график уборки дворов на 22 февраля Фото: Администрация г.Уфы
В Уфе опубликован график уборки дворов на 22 февраля
В Уфе опубликован график уборки дворов на 22 февраля Фото: Администрация г.Уфы
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов от снега на 22 февраля.
В Демском районе очистку дворов проведут на ул. Мусоргского, 19б, 17, 19а; ул. Центральная, 2, 4, 6; ул. Ухтомского, 26; ул. Левитана, 22/1, 22/2.
В Калининском районе аналогичные работы проведут во дворах по следующим адресам:
ул. Черниковская, 73, 75; ул. Кремлевская, 19; ул. Первомайская, 28а, 30а, 75а; ул. Орджоникидзе, 9, 11, 14, 16; ул. Мечетлинская, 11, 13а; ул. Т.Янаби, 53/2, 67, 69/1; ул. Ферина, 20/2.
В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов будет вестись по адресам:
ул. Конституции, 8; ул. Пекинская, 22; ул. Калинина, 15; ул. Репина, 3; ул. Блюхера, 24; ул. Российская, 66в; ул. Ш. Руставели, 70/7; ул. Кольцевая, 203/1; ул. Б. Хмельницкого, 94; ул. Д. Юлтыя, 9; ул. Мира, 9.
В Кировском районе очистка дворов пройдет завтра на ул. Менделеева,136/2; ул. Гоголя, 39; ул. Пушкина, 135; ул. Кирова, 41; ул. Мубарякова,16; ул. Авроры, 5/1б.
В Ленинском районе 22 февраля работы по уборке дворов проведут на ул. Красина, 13; ул. Кирова, 8; ул. М.Карима, 28А; ул. Летчиков, 5/1; ул. М.Лесозаводская, 2/1.
В Советском районе уборка дворов от снега с применением спецтехники состоится на ул. Комсомольская, 37; ул. Кирова, 99/1; ул. Краснодонская, 28; ул. С.Халтурина, 40, 42; ул. Владивостокская, 15; проспект Октября, 10/1; ул. Ст.Злобина, 15, 38/2; ул. 50 лет СССР, 2.
В Октябрьском районе 22 февраля очистка дворов с применением спецтехники запланирована по следующим адресам:
ул. Б.Бикбая, 6, 8, 33; ул. М.Рыльского, 18; ул. Ак.Королева, 2/2, 21; ул. Ю.Гагарина, 14, 14/1, 45/1, 47; ул. Р.Зорге, 31/1, 45, 45/1, 45/3; ул. Шафиева, 24/1; ул. Энтузиастов, 2, 4, 6; ул. Лесотехникума, 28; ул. Российская, 82, 84, 159, 161, 161/1; Лесной проезд, 14/1, 14/2.