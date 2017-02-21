Трудящуюся молодежь Уфы приглашают к участию в фотоконкурсе «Медовый край» Фото: Андрей Старостин Трудящуюся молодежь Уфы приглашают к участию в фотоконкурсе «Медовый край» Фото: Андрей Старостин

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Трудящуюся молодежь Уфы приглашают к участию в фотоконкурсе «Медовый край», посвященном Году экологии в России.

Организатор конкурса — Центр содействия занятости молодежи Уфы.

Цель «Медового края» — показать красоту Башкортостана, обратить внимание на необходимость ее сохранения, рассказать о проблемах взаимоотношений человека и окружающего мира.

Конкурс дает шанс фотографам-любителям проявить свой талант, а уфимцам — в очередной раз увидеть красоты республики.

20 марта, во Всемирный День Земли, по итогам фотоконкурса будет организована специальная выставка, на которой все жители и гости города смогут увидеть работы участников и поздравить победителей конкурса.

Участвовать в конкурсе «Медовый край» могут все представители трудящейся молодежи Уфы в возрасте от 18 до 30 лет.

Заявки принимаются до 16 марта.

Подробная информация — на сайте администрации Уфы.