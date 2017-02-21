Стало известно, что дарят работодатели сотрудникам на 23 февраля и 8 Марта Фото: Depositphotos.com Стало известно, что дарят работодатели сотрудникам на 23 февраля и 8 Марта Фото: Depositphotos.com

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru), провел исследование на тему подарков в преддверии празднования 23 февраля и 8 Марта.

Выяснилось, что чаще всего с Днем защитника Отечества своих работников поздравляют представители добывающей отрасли. Более 90 процентов из них указали, что в их компании принято чествовать сотрудников по поводу 23 февраля и 8 Марта, то есть вручать подарки, устраивать фуршет.

На втором месте по количеству отмечающих «гендерные» праздники оказалась сфера «СМИ, маркетинг, реклама» — 74 процента опрошенных. Третье и четвертое место досталось нефтегазовой отрасли и государственной службе — 73 и 72 процентов работников этих профотраслей указали, что в их организациях принято дарить подарки на 23 февраля и 8 Марта.

Реже других поздравляют представителей сфер «Автомобильный бизнес» и «Розничная торговля». 41 процент респондентов ответили, что в их в компании нет традиции отмечать «гендерные» праздники.

Также выяснилось, что большинство работодателей или 65 процентов дарят сотрудникам классические «мужские» и «женские» подарки. На 23 февраля — футболки, алкоголь, зажигалки; на 8 Марта — цветы, конфеты и косметику. При этом 37 процентов организуют праздничный стол за счет компании.

Еще 14 процентов отметили, что их руководство старается проявить креатив в выборе подарков, а восемь процентов респондентов рассказали, что компания оплачивает общий поход в кино/боулинг/на каток.

Интересно, что 82 процента опрошенных сказали, что руководство не советуется с сотрудниками о желаемом типе подарка и/или формате праздника, а 44 процента считают, что надо это делать обязательно.

Так, большинство респондентов заявили, что больше бы обрадовались коллективному походу в кино или боулинг (32 процента), нежели традиционным гендерным подаркам (19 процента).

Еще 17 процентов респондентов ждут от компании более креативных презентов на 23 февраля и 8 Марта.

Участниками опроса стали более двух тысяч человек.