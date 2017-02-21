К Тотальному диктанту можно подготовиться на бесплатных онлайн-курсах

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В среду, 22 февраля, начнется подготовка к Тотальному диктанту на бесплатных онлайн-курсах.

«Очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту пройдут уже в седьмой раз. Статистика прошлого года подтвердила, что занятия в интернете пользуются даже большей популярностью: в 2016 году в онлайне вместе с нами к диктанту готовились более 110 тысяч человек», — прокомментировала старт курсов Ольга Ребковец, директор фонда «Тотальный диктант».

Занятия начнутся 22 февраля в 18.00 по московскому времени на официальном сайте Всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». «Премьера» каждого занятия будет идти в прямом эфире, и каждый участник сможет задать преподавателю уточняющие вопросы и получить на них компетентные ответы. Новые темы будут появляться каждую среду и будут доступны вплоть до 8 апреля, даты проведения диктанта.

Программа курсов разработана с учетом специфики уникального текста, специально написанного для Тотального диктанта 2017 года: особое внимание будет уделяться правилам и сложным случаям, встречающимся в диктанте. Разработкой курсов занимается Экспертный совет Тотального диктанта.

После диктанта состоится еще три занятия — онлайн-разбор текста Тотального диктанта-2017.

В Уфе очные курсы «Русский по пятницам» начались 17 февраля на двух площадках: в БГПУ (3-й учебный корпус, ауд. 401, ул. Октябрьской Революции, 3а) — с 19.00 и в Центральной городской библиотеке на Комсомольской, 138 — с 18.30. Из-за праздничных дней второе занятие пройдет в субботу, 25 февраля в 18.00 на обеих площадках. Все последующие занятия – по объявленному ранее расписанию.