Введение натурального возмещения по ОСАГО отложили на 2018 год

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Введение натурального возмещения по ОСАГО на всей территории России произойдет не с 1 марта 2017 года, как обсуждалась ранее, а только с 1 января 2018-го. Лишь в нескольких регионах с наибольшей убыточностью «автогражданки» реформа начнется раньше, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева. По словам замминистра, это решение одобрили все заинтересованные стороны.

21 февраля предложение о переносе сроков будет рекомендовано к принятию во втором чтении на заседании профильного комитета Госдумы. Власти и ЦБ ожидают, что закон вступит в силу весной. Таким образом, длительная дискуссия о сроках проведения реформы «автогражданки», которой предусмотрено введение приоритета натурального возмещения перед денежным, выходит на финишную прямую.

Все заинтересованные стороны договорились, что вводить ремонтное ОСАГО на всей территории России надо с 1 января 2018 года, а в отдельных регионах — так называемых «токсичных» — механизм заработает раньше, как только будет принят и вступит в силу соответствующий закон. Идею разбить проведение реформы на два этапа предложили депутаты, внесшие на прошлой неделе поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Их рекомендуют к принятию во втором чтении законопроекта на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 21 февраля. Планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля.

Утвержденная конфигурация реформы позволит прежде всего хотя бы частично избавить страховщиков от «автоюристов», которые через суды добиваются максимально возможных компенсаций, превышающих лимит страхового возмещения (400 тысяч рублей). Из-за этого страховые компании в ряде регионов несут внушительные убытки по программе ОСАГО.

По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), проблемных субъектов не менее 30. Список пилотных регионов, где новая система ОСАГО заработает весной, подготовит ЦБ. По словам источника, близкого к Центробанку, в их число попадут те, где действует система единого агента продажи полисов ОСАГО.