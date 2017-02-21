В Уфимском Центре временного содержания мигрантов своей участи ожидают 90 человек Фото: Олег Яровиков В Уфимском Центре временного содержания мигрантов своей участи ожидают 90 человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Интенсивные миграционные процессы привели к переполненности социальных учреждений. Только в одном из уфимских пунктов своей участи ожидают 90 человек, которых содержат за счет федерального бюджета. Иностранные граждане пребывают здесь от двух месяцев до полугода. Средства расходуются на питание, медицинское обслуживание и на процедуру выдворения нарушителей миграционного законодательства. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и Главный федеральный инспектор по Башкортостану Михаил Закомалдин оценили, в каких условиях содержатся иностранцы.

Вопросы определения источников финансирования, установление предельного срока нахождения мигрантов во временных центрах и механизмы депортации иностранных лиц обсудили на заседании под председательством сенатора Лилии Гумеровой.

«Данная работа проводится в соответствии с поручениями руководства страны и Совета Федерации. Сегодня наша страна занимает второе место в мире по количеству находящихся на ее территории мигрантов. Это свыше 10 миллионов человек, или семь процентов от численности всего населения. Несомненно, последние изменения в законодательстве дали положительные результаты — стала действовать патентная система, наделяющая иностранцев правом работать в России по патенту. И этот новый регулятор рынка труда принес в бюджеты существенную прибыль. На 2016 год — это более 38 миллиардов рублей. Данная система также помогает лучше контролировать и защищать национальный рынок труда», — сказала сенатор.

Как было отмечено на совещании, в стране мероприятия по депортации и выдворению незаконных мигрантов финансируются недостаточно. Участники встречи поддержали озвученную ранее спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко идею о направлении процента средств от реализации патентов иностранцам именно на эти цели.

Кроме того, речь зашла о пересмотре «запретных» списков мигрантов, которым закрыт въезд в Россию. Прозвучала мысль о том, чтобы тех, кто совершил небольшие правонарушения, исключить из данного списка. «Сенаторскому корпусу приходится встречаться с коллегами-парламентариями и послами из стран, с которыми у России сложились теплые партнерские отношения, в особенности стран СНГ. И они часто поднимают вопрос о необходимости уточнения таких списков», — сказала Лилия Гумерова.

Большинство мигрантов в республике, а это 80 процентов от общего потока, — граждане Узбекистана. Лилией Гумеровой была высказана идея проработки вопроса об открытии в регионе представительства посольства данной страны.

По итогам совещания подготовлены предложения по урегулированию федерального миграционного законодательства.