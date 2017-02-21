Экс-уфимец Фримпонг покидает второй в своей жизни «Арсенал» Фото: Дмитрий Слезин Экс-уфимец Фримпонг покидает второй в своей жизни «Арсенал» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Экстравагантный полузащитник Эммануэль Фримпонг не ужился и во втором своем «Арсенале». На этот раз бывший игрок ФК «Уфа» расторг контракт с тульским «Арсеналом» по обоюдному согласию сторон.

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал ситуацию порталу «Чемпионат.соm»: «Расторгаем контракт с Фримпонгом по обоюдному желанию. Это связано с тем, что главный тренер не видит его в команде. Что касается финансовой части и неустойки, то этот вопрос мы благоприятно решили как для «Арсенала», так и для самого футболиста».

25-летний воспитанник лондонского «Арсенала» Фримпонг в нынешнем розыгрыше РФПЛ провел на поле лишь 96 минут. За «канониров» Тулы он выступал с 2016 года.