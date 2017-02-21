Призывники из Башкирии с честью несут службу в рядах Вооруженных Сил Фото: Олег Яровиков Призывники из Башкирии с честью несут службу в рядах Вооруженных Сил Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Призывники из Башкортостана с честью несут службу в рядах Вооруженных Сил России. Об этом, в частности, говорят письма от командиров воинских частей в адрес родителей солдат. В преддверии Дня защитника Отечества Благодарственное письмо от командира воинской части, в которой служит их сын, получили супруги Хабибуллины из села Ермухаметово Туймазинского района. В письме говорится, что Данис Хабибуллин с честью выполняет воинский долг. Завершив обучение и защитив диплом Уфимского техникума железнодорожного транспорта, он сразу уехал новобранцем в учебную часть Волгоградской области. Сейчас служит в инженерных войсках в Саратовской области, осваивает солдатские премудрости. Бывает трудно, но он не жалуется, поскольку силы воли, трудолюбия, мужественности и ответственности сельскому парню не занимать. Спортом Данис занимался еще в школе, продолжил тренировки в техникуме, поэтому армейские физические нагрузки ему не в тягость. А в свободное время он пишет трогательные письма домой. Демобилизация для Даниса — не за горами. В его планах поступление в институт, сообщили в администрации муниципалитета.