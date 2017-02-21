Жительница Башкирии ищет свидетелей наезда автомобиля на ее сына Фото: автор Жительница Башкирии ищет свидетелей наезда автомобиля на ее сына Фото: автор

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана ищет свидетелей наезда автомобиля на ее 10-летнего сына. Призыв о помощи она опубликовала в группе «ВКонтакте». Неизвестный сбил школьника, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина в Белорецке 20 февраля около 17.00-17.20.

«Сын возвращался с прогулки. Переходил дорогу на «зеленый» свет. Машины в левом ряду стояли, а в правом — заворачивали. Неизвестный на красном автомобиле сбил моего сына так, что он отлетел на другую машину, а водитель скрылся», — рассказала агентству «Башинформ» мать пострадавшего ребенка.

Женщина-водитель из другого автомобиля предложила свою помощь мальчику, но он в шоковом состоянии отказался, сказав, что ему нужно домой. Марку машины он не запомнил.

Мать с сыном обратились в травмпункт, где был сделан рентгеновский снимок. Мальчик пожаловался на головные боли и боли в области локтя. Женщина обратилась и в полицию.

Граждане, располагающие какой-либо информацией о дорожном инциденте, могут позвонить по телефону 8-905-007-52-68.