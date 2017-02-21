Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.09 ↑

EUR 61.69 ↓

21 февраля Вторник

Уфа   °

Молодые парламентарии Башкирии перенимают опыт у своих коллег в Госдуме

ПОЛИТИКА

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в Москве проходит очередное заседание Молодежного парламента при Государственной Думе, на который собрались представители всех регионов страны. Главная тема обсуждения — сохранение истории и культуры народов РФ. Башкортостан представляет председатель комитета по охране здоровья Молодежной палаты при Госдуме, председатель МОП при Госсобрании РБ Тагир Гизатуллин.

В программе семинар-совещание «Участие молодежи в развитии публичной дипломатии» и круглые столы, где молодые парламентарии выступят с предложениями по ужесточению наказания за продажу насвая, принятия государственной программы «Земский культработник», сообщила член Молодежной палаты при Госсобрании — Курултае РБ Елена Арямнова.

«Молодые парламентарии из регионов имели возможность работать с профильными комитетами, что, безусловно, даст представление о законотворческом процессе. Уверен, что полученные знания и навыки работы в федеральном молодежном парламенте при Государственной Думе позволят на высоком уровне развивать молодёжное парламентское движение в регионах», — отметил Тагир Гизатуллин.

Теги: молодежная палата,Госдума
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть