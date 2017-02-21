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21 февраля Вторник

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Определились сильнейшие каратисты Башкирии

СПОРТ

Определились сильнейшие каратисты Башкирии Фото: Ильсияр Шакирова

Определились сильнейшие каратисты Башкирии Фото: Ильсияр Шакирова

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимцы собрали богатый урожай медалей на чемпионате и первенстве Башкортостана по восточным боевым единоборствам в дисциплине «кобудо». В соревнованиях, которые прошли в башкирской столице, участвовали 160 спортсменов из Уфы, Салавата, Ишимбая, Дюртюлей, а также соседних регионов — Удмуртии и Оренбургской области, сообщили в клубе традиционного каратэ «Цунами».

Многие из бойцов уже успели зарекомендовать себя в других престижных турнирах. В их числе — мастер спорта международного класса, чемпион мира из Ижевска Дмитрий Бахмутов, чемпионка мира, уфимка Анастасия Устюжанина, призер чемпионата России, еще один уфимец Артем Валиев. Были на соревнованиях и совсем юные участники — в возрасте шести лет.

По мнению организаторов, самыми зрелищными были поединки ветеранов и детей. Нунчаки, кама — виды оружия, с которыми выступали спортсмены. Ветераны демонстрировали свой профессионализм, а дети — навыки, которым они обучились у мастеров своего дела.

Бесспорными лидерами турниров стали хозяева. В дисциплине «кобудо» уфимцы получили высокие оценки судей. Команда столицы республики была самой многочисленной — 60 человек. В основном это воспитанники клуба «Цунами», которым эта дисциплина близка.

«Все участники продемонстрировали интересные приемы», — отметил главный судья соревнований, руководитель клуба традиционного каратэ «Цунами» Антон Емелин.

В двух амплуа на этих соревнованиях выступила Анастасия Устюжанина — спортсменка и судья. Причем в обоих из них успешно.

«В турнире я заняла первое место в дисциплине «ката». Мне проще быть спортсменом и отвечать только за самого себя. В качестве судьи приходится отвечать за людей, категорию и проведение соревнований. Судьей быть тяжелее», — призналась спортсменка.

По итогам турнира будет сформирована сборная Башкортостана, которая примет участие в первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа и России.

Теги: восточные боевые единоборства
 
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