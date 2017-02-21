Телеканал Башкортостана заработает на 21-й кнопке мультиплекса Фото: Ксения Калинина Телеканал Башкортостана заработает на 21-й кнопке мультиплекса Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В среду, 22 февраля, в Федеральной службе Роскомнадзора состоится заседание конкурсной комиссии по включению региональных каналов в пакет общероссийских обязательных общедоступных каналов цифрового телевидения, больше известного как мультиплекс.

В конкурсе примут участие четыре телекомпании Башкортостана: БСТ, «Вся Уфа», РБК-ТВ и «Туган тел». Каналы будут презентовать свою работу конкурсной комиссии. Один из региональных телеканалов будет выбран в качестве обязательного общедоступного телеканала республики и заработает на 21-й кнопке.

Ранее эта тема активно обсуждалась на федеральном и региональном уровнях.

«Проблема возникла год назад, когда из списка общедоступных выпали муниципальные и региональные каналы. Эта тема обсуждалась на площадке Национальной ассоциации телерадиовещателей и Общероссийского народного фронта. Это очень важная проблема, актуальная для всех регионов», — сказала председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания РБ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ Эльвира Аиткулова.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обращался к Президенту России Владимиру Путину по вопросу включения регионального телеканала в мультиплекс. Госсобрание республики вносило в Госдуму соответствующий законопроект, а депутаты от Башкирии Рустам Ишмухаметов, Рафаэль Марданшин активно продвигали его на федеральном уровне.

Закон о закреплении 21-й кнопки на пульте за региональными телеканалами Государственная Дума приняла летом 2016 года. В соответствии с документом, обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ выбирается из числа каналов, продукция которых содержит не менее 75 процентов программ собственного производства. Трансляция канала должна осуществляться на территории проживания не менее 50 процентов населения региона. Операторы связи обязаны транслировать обязательные общедоступные телеканалы субъектов на территории соответствующих регионов. Пакет общедоступных каналов является бесплатным.