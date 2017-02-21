В Башкирии главврач больницы, где с каталки уронили пациентку, прокомментировал случившееся

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане главврач больницы, где с каталки уронили пациентку, прокомментировал случившееся. Накануне в соцсети появилась информация, что в Белорецке у женщины случился инсульт. Родственники вызвали скорую помощь.

В сообщении говорится, что женщина стала впадать в кому при въезде в больницу. Ее обследовали, затем повезли в реанимацию. Отмечается, что каталку везла одна санитарка, без медсестры. На повороте медработник уронил женщину на бетонный пол. На лице появилась гематома. По словам женщины, врач констатировал 98-процентный летальный исход. У родственников есть свидетели и видеозапись случившегося.

Главный врач Белорецкой центральной районной клинической больницы Евгений Кустов прокомментировал агентству «Башинформ» случившееся.

«Об инциденте мне сообщили еще в субботу. Больная поступила к нам с диагнозом «Острое нарушение мозгового кровообращения». После того, как ей сделали компьютерную томографию, ее начали транспортировать непосредственно в отделение. Во время транспортировки у больной произошел психоз, соответственно, ее не удержал медперсонал на каталке. В данной ситуации санитарка была одна, медсестра отсутствовала. Это, естественно, не по инструкции», — сказал главврач.

По данному вопросу в больнице проводится служебное расследование.

«Думаю, что будем прекращать отношения с санитаркой, наказывать медсестру по сопровождению. Хочу добавить, что было проведено исследование пациентки, сделана рентгенография. Установлено, что есть повреждения кожи и мягких тканей лица. На основной исход ее заболевания данное падение не повлияло», — рассказал Евгений Кустов.

Сейчас пациентке лучше — она находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Наблюдается положительная динамика. При таком диагнозе пациентка идет на улучшение, находится в сознании.

Относительно «98-процентного летального исхода» главврач отметил, что врачи не могут в процентах ставить диагнозы, прогнозировать.

«Если по результатам служебной проверки все факты подтвердятся, мы будем применять крайне жесткие меры в отношении тех работников, которые это допустили», — добавил руководитель больницы.