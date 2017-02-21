В Уфе провели вечер памяти чувашского писателя Филиппа Вуколова-Эрлика Фото: Иван Тарасов





В Уфе провели вечер памяти чувашского писателя Филиппа Вуколова-Эрлика Фото: Иван Тарасов

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе, в Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова, прошел вечер памяти, посвященный защитникам Отечества прошлых десятилетий и нынешних лет. Одного из них помнят в основном поклонники литературы. Это писатель Филипп Вуколов-Эрлик, участник Великой Отечественной войны. А представителем современности стал ветеран боевых действий Борис Гордеев, при этом устроенный в школе праздник совпал с его 60-летием.

В ходе сопоставления жизненного пути героев вечера выяснилось, что писатель Филипп Вуколов-Эрлик и полковник Борис Гордеев в разное время окончили одно и то же педагогическое учебное заведение, основанное просветителем Павлом Мироновым. Писатель Эрлик — один из первых выпускников Приуральского чувашского педагогического техникума, а Гордеев обучался в нем уже через много десятилетий.

У обоих неожиданно обнаружились и общие увлечения, в частности, музыкой. Борис Гордеев — поклонник баяна, а Вуколов-Эрлик известен как автор многих оригинальных музыкальных сочинений. Участникам праздника посчастливилось прослушать в видеозаписи два произведения, написанные Эрликом в качестве профессионального композитора: песню «Золотистый орешек» в исполнении Ольги Яковлевой, и музыку к спектаклю «Нарспи» по поэме Константина Иванова в исполнении Николая Данилова.

Племянник Эрлика — музыкант Николай Данилов, который скончался в 1999 году, тоже был защитником Отечества. Он — один из семи уроженцев Башкортостана, ставших сынами полков во время войны. Николай в 11-летнем возрасте убежал на фронт из музыкального училища, чтобы отомстить фашистам за погибшего брата Александра Данилова, и был зачислен сыном полка в танковой части, служил вестовым и во время одного из боев получил множественные осколочные ранения. На мальчике насчитали 16 ран и, хотя он выжил и излечился, больше на фронт не попал. О боевом прошлом Николая Данилова, кроме ран, сильно беспокоивших в старости, всегда напоминали медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», а также поэма «Сын полка», написанная Филиппом Эрликом.

Примечательно, что в Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова нашлась одна из учениц музыканта Данилова. Ею оказалась председатель Родительского комитета школы Алиса Федорова, в юности посещавшая уроки Николая Данилова в музыкальной школе и в дальнейшем окончившая Самарскую государственную академию культуры и искусств. Алиса Федорова и учитель Олеся Дмитриева, являющиеся активными участницами ансамбля «Нарспи», получили в ходе вечера заслуженную награду — Почетную грамоту Чувашского национального конгресса.

На празднике защитников Отечества прозвучали интересные рассказы, яркие воспоминания, презентации, а также песни и музыка, исполненные Борисом Гордеевым, лауреатом Государственной премии им. Ш. Бабича скрипачом Рустэмом Сулеймановым, преподавателем Уфимского училища искусств Гузелью Ахтариевой и руководителем уфимского народного ансамбля «Нарспи» Галиной Кирилловой. Большим сюрпризом стала видеозапись воспоминаний о Вуколове-Эрлике народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

В празднике принял участие внук писателя Эрлика — Геннадий Вуколов. Он рассказал о планах дальнейшего увековечения памяти деда, одного из выдающихся деятелей национальной культуры, сообщил директор Чувашской воскресной школы Иван Тарасов.