Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись две иномаркиФото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись две иномарки
Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись две иномаркиФото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Смертельное ДТП в Башкортостане: столкнулись две иномарки. Авария произошла на 11 км автодороги Уфа — Зубово — Чишмы, в Уфимском районе 21 февраля около 11.30.
Водитель за рулем «Рено Дастер» ехал в сторону Уфы. Он совершил столкновение со встречным «Мицубиси Монтеро».
В ДТП водитель «Рено» погиб на месте, хозяина «Мицубиси» увезли в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают подробности случившегося, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РБ.