В Афинах спикер Госсобрания Башкирии решает проблемы миграции в Европе

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв принял участие в заседании Комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по мониторингу. Заседание прошло в Афинах. Повестка дня заседания включала ряд докладов о положении местной и региональной демократии в Финляндии, Исландии, Эстонии и на Мальте, а также о наблюдении за выборами в Боснии и Герцеговине.

Члены Комитета рассмотрели доклад о роли местных властей в решении вопросов миграции для одобрения его на пленарной сессии Конгресса в марте 2017 года. В сентябре 2016 года делегация под руководством Жан-Клода Фрекона, бывшего председателя Конгресса, посетила несколько лагерей для беженцев в регионе Аттика для изучения особого положения местных и региональных властей в Греции.

«На заседании активно обсуждались вопросы миграционной политики. К сожалению, готовых решений нет, поэтому дискуссии будут продолжены, — прокомментировал Константин Толкачёв итоги участия в международном форуме. — Были выступления, касающиеся правового статуса беженцев, в частности, необходимости его единого толкования в законодательствах стран, входящих в Совет Европы. Не получила поддержки позиция Украины о придании статуса беженца временно перемещенным лицам. Таковых, по их словам, на территории Украины насчитывается порядка полутора миллионов человек», — рассказал Председатель Госсобрания РБ.

По словам спикера регионального парламента, не менее подробная дискуссия состоялась по вопросам деятельности региональных и муниципальных органов власти Турции. Участниками заседания большинством голосов принята резолюция, обязывающая турецкие власти посредством выборов создать органы власти в соответствии с официальным документами Совета Европы.