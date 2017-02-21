В Башкирии МЧС предупреждает о мокром снеге, гололедице и тумане на дорогах
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкирии МЧС предупреждает о мокром снеге, гололедице и тумане на дорогах. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 22 февраля ожидается местами небольшой мокрый снег, в северных районах до умеренного, в отдельных районах— метель, гололед, на дорогах снежные заносы и накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Порывы могут достигать до 22 м/с. На отдельных участках трасс туман, ухудшение видимости до 500 м и менее.