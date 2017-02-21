В Уфе фотовыставка «Женское лицо власти» представит портреты 15 женщин-политиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе откроется фотовыставка «Женское лицо власти». Оригинальность проекта в том, что его участницами стали министры, руководители региональных органов власти, депутаты Госсобрания РБ, городского Совета Уфы. В проекте приняли участие 15 женщин-политиков. Среди них — министр труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, министр финансов Рида Субханкулова, депутат Госдумы Рима Баталова.

Открытие фотовыставки состоится 1 марта в 12.00. Проект будет представлен в рамках Молодежного образовательного фестиваля 1 марта в здании «ВДНХ-Экспо».

«К женской теме обращаюсь, потому что она неисчерпаема. Меня удивляет, насколько женщины могут быть разными, — рассказывает организатор проекта Лэйсэн Муртазина. — Женщина в государственном управлении — это очень тяжелая сфера. На человеке лежит огромный груз ответственности, принятие сложнейших решений. Но при этом они остаются любящими матерями, преданными женами».

Автор проекта задается вопросом, как женщинам-политикам удается постоянно находиться в балансе жесткости и ответственности на работе и сохранения истинно женских качеств — внимательности, заботливости, нежности.

«Что меня больше всего поразило, когда мы работали с участницами — их чувство юмора, умение с иронией отнестись и к тому, что они впервые принимают участие в профессиональной фотосессии, и к волнению от процесса, — продолжает Лэйсэн. — Честно говоря, я ожидала встретить неприступных железных леди».

Как уточнила Лэйсэн Муртазина, проект «Женское лицо власти», как и предыдущий — «Золотой возраст женщины», делался командой, состоящей из фотографа Алексея Тулинова и визажиста Эльвиры Агеевой. Создатель проекта очень признательна Центру современного искусства «Облака» и его директору Валериану Гагину, где прошли съемки.

Фотопроект продлится в течение года. Предполагается создание целой галереи женских образов — 100 известных женщин республики, представляющих определенные направления деятельности.