В Башкирии после вмешательства ОНФ Благовещенский арматурный завод может приостановить деятельность Фото: региональный штаб ОНФ В Башкирии после вмешательства ОНФ Благовещенский арматурный завод может приостановить деятельность Фото: региональный штаб ОНФ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

После обращения активистов Общероссийского народного фронта управление Росприроднадзора по республике в судебном порядке потребовало приостановки производственной деятельности АО «Благовещенский арматурный завод». Причиной стала незаконная свалка предприятия у устья реки Потеха, пояснили в региональном штабе ОНФ.

«Когда-то городской пруд был основным местом отдыха горожан. В настоящее время верхняя часть пруда превращается в большое болото, к тому же отравленное промышленными отходами, — рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. — Виновника несанкционированной свалки можно легко определить по составу отходов. После нашего обращения региональное управление Росприроднадзора провело проверку и установило причастность арматурного завода к совершению данного правонарушения, подтвердив выводы, которые были сделаны нашими экспертами».

Инспекторы надзорного ведомства в ходе выезда и осмотра в черте города обнаружили несанкционированную свалку промышленных отходов сталелитейного шлака, размещенных на почве площадью около 500 кв. м в непосредственной близости от места впадения реки Потеха в городской пруд. В отношении соответствующего должностного лица предприятия и самого юридического лица были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 8.2. КоАП РФ (нарушение правил обращения с отходами), наказание по которой предусматривает штраф до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Учитывая, что нарушение правил обращения с отходами производства может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью населения, а также иметь необратимые последствия для окружающей среды, управление надзорного ведомства направило материалы административных дел в Благовещенский районный суд для приостановки деятельности завода.

В рамках экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» общественники проведут выездное заседание в Благовещенске и совместно с местным муниципалитетом разработают «дорожную карту» по очистке городского пруда.