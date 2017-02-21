В Башкирии среди онкозаболеваний наиболее распространен рак груди Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии среди онкозаболеваний наиболее распространен рак груди Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане наиболее распространенная форма онкозаболеваний — рак молочной железы. От него страдают 11,9 процента всех онкобольных региона. Об этом сказал главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Руслан Султанов, выступая на расширенном заседании медицинского совета по итогам работы в 2016 году.

Вторым по распространенности в республике является рак легкого – 10,8 процента заболевших. На третьем месте рак кожи – 9,3 процента, далее следуют рак предстательной железы, желудка, прямой кишки — порядка семи процентов заболевших от общего числа онкобольных.

По словам Руслана Султанова, в прошлом году в Башкортостане впервые выявлено более 13 тысячи случаев злокачественного новообразования. Заболеваемость составила 324,8 на 100 тысяч населения, в РФ — 403,4. В ранней стадии выявлено 6,5 тысячи случаев — 50,3 процента. На начало 2017 года на учете состоит чуть более 79 тысяч онкобольных.

Как было отмечено в ходе заседания, сейчас важно улучшить раннюю диагностику, повысить качество лечения и качество жизни онкобольных, чтобы снизить смертность. Врачам стоит обратить внимание на раннее выявление новообразований, в том числе в рамках диспансеризации населения.

Заместитель министра здравоохранения РБ Эльза Сыртланова акцентировала внимание на демографических показателях региона и подчеркнула необходимость достижения индикативного показателя «Дорожной карты» по смертности от новообразований.

По сообщению пресс-службы Минздрава РБ, летом текущего года Башкортостан примет участников IX съезда онкологов России, который пройдет в Уфе.