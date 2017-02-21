В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с обысками и изъятием документов Фото: автор В администрации Уфы прокомментировали ситуацию с обысками и изъятием документов Фото: автор

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Администрация Уфы активно сотрудничает с полицией и следствием при выявлении «серых схем» в строительной и земельной сферах. Ведется совместная работа по проверке рабочей документации. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе мэрии.

Работа по наведению порядка в этих сферах была начата в 2012 году. Были выявлены «серые схемы» увода земель из муниципальной собственности по низким ценам, проведена аэрофотосъемка городских территорий, определены границы и принадлежность земель. Городская администрация предоставила следственным органам все необходимые документы. В 2013 году специалисты муниципалитета провели внутреннюю проверку по реализации программы расселения и сноса ветхого, аварийного жилья. Далее к делу подключились следователи.

«Сегодня администрация продолжает активно работать с правоохранительными и следственными органами, оказывает им всяческую поддержку. Согласованная с мэрией проверка рабочей документации призвана довести до логического завершения работу по наведению порядка в строительной и земельной сферах, начатую в 2012 году», — заявили в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», в администрации Уфы следователи и полицейские провели обыски и изъяли документы. Республиканский Следственный комитет по материалам органов полиции возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».