В Башкирии полицейские установили стрелявших в водителей автобусов

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии сотрудники уголовного розыска подозреваемых в стрельбе возле базы отдыха «Ташлы» и изъяли травматическое оружие. Расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений в ходе конфликта в селе Акбердино продолжается, сообщили пресс-службе МВД по Республике Башкортостан. Проводятся процессуальные действия и назначены необходимые экспертизы.

Напомним, конфликт у базы отдыха «Ташлы» произошел между водителями автобусов. По предварительным данным, в ходе инцидента одна из сторон применила травматическое оружие. В результате несколько человек обратилось за медицинской помощью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».